Stasera in tv martedì 27 settembre, su Rai 1 torna Imma Tattarani: anticipazioni e trama della quinta puntata della seconda stagione

Torna una delle fiction più amate dagli italiani: stasera, martedì 27 settembre, su Rai 1 va in onda la quinta puntata della seconda stagione di Imma Tattarani - Sostituto procuratore. Le prime quattro erano state mandate in onda alla fine del 2021, e adesso tornano le ultime quattro che sicuramente terranno attaccati allo schermo milioni di telespettatori.

La puntata odierna prende il titolo de Il peso dell’anima. Pietro, interpretato da Massimiliano Gallo, riceve sul proprio cellulare alcune foto di Imma (l'attrice che la interpreta è Vanessa Scalera): sono immagini in cui Imma scambia atteggiamenti intimi con Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice), addirittura un bacio. I due, però, non erano soli: con loro c'è anche il pentito Giulio Bruno, e la sostituto procuratore vuole incastrare Romaniello, che sarebbe colui che ha dei contatti molto stretti con la cosca 'ndranghetista dei Mazzocca. Per questo, Imma si troverà nel limbo, perché dovrà concentrare le sue forze in questo caso molto complesso e, allo stesso tempo, spiegare la situazione a Pietro, che si sente tradito da Imma.

