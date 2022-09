Stasera in tv martedì 27 settembre, su La7 c'è DiMartedì con Giovanni Floris. Ospiti e anticipazioni

27 settembre 2022 a

Sarà una puntata dedicata all'esito delle elezioni politiche quella di DiMartedì, in onda stasera martedì 27 settembre, su La7. Nel programma condotto da Giovanni Floris, esperti, analisti, giornalisti e protagonisti del mondo politico, commenteranno i risultati del voto di domenica e i possibili scenari dopo la netta vittoria del centrodestra, in particolare di Fratelli d'Italia che si è imposto come primo partito del Paese. Non mancherà il toto ministri. A chi saranno assegnati i dicasteri più importanti? Che ruolo reciteranno Forza Italia e Lega, decisive per comporre la maggioranza, ma che alle urne hanno ottenuto un risultato nettamente inferiore del partito di Giorgia Meloni? Ovviamente nel corso della puntata si parlerà anche dei partiti che hanno perso la tornata elettorale, a iniziare dal Pd in cui è già cominciata la corsa per il ruolo di segretario. Gli ospiti vengono annunciati poco prima della messa in onda del programma.

