Gaffe della giornalista del Tg La7: "Benvenuti al telegiornale della destra". Poi le scuse | Video

27 settembre 2022 a

a

a

"Buongiorno a tutti voi e ben trovati al telegiornale della destra": clamorosa gaffe di Bianca Caterina Bizzarri, giornalista di La7, in apertura del telegiornale di oggi, martedì 27 settembre. Un lapsus di cui la giornalista si è scusata poco dopo in diretta: "Scusate per il lapsus iniziale - ha detto - Il telegiornale è di La7 ma continuiamo a parlare del centrodestra". Il video, nonostante le scuse, è diventato virale in rete nel giro di pochi minuti. Bizzarri, come da lei spiegato, voleva introdurre il tema elezioni, che hanno visto l'affermazione della coalizione del partito guidato da Giorgia Meloni, ovvero Fratelli d'Italia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.