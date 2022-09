Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, perché hanno divorziato: "Abbiamo deciso di lasciarci". La nota congiunta sulla fine del matrimonio

27 settembre 2022 a

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi hanno deciso di mettere la parola fine al loro matrimonio: i due, sposatisi nel 2014 in Gran Bretagna, hanno ufficializzato la rottura tramite una nota congiunta pubblicata dall'Ansa. "Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni". La Marcuzzi ha due figli: il primo, Tommaso Inzaghi, avuto nel 2001 dalla relazione con l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, la seconda, Mia Facchinetti, avuta nel 2011 dalla relazione con Francesco Facchinetti.

