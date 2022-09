Stasera in tv martedì 27 settembre, su Rai 3 appuntamento con Cartabianca. Ospiti e anticipazioni

27 settembre 2022 a

Stasera in tv, martedì 27 settembre, su Rai 3 appuntamento con Cartabianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. Attualità, politica, economia e cultura, sono sempre al centro del talk show, ma ovviamente questa sera la puntata sarà dedicata alle Elezioni Politiche di domenica scorsa, 25 settembre. L'Italia si prepara a una vera e propria rivoluzione dal punto di vista del governo. Fratelli d'Italia ha stravinto la partita elettorale e insieme agli alleati di centrodestra vanta la maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato. Nei prossimi giorni il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, conferirà a Giorgia Meloni l'incarico di formare il nuovo governo. La leader della destra italiana è già al lavoro sulla nuova squadra. Intanto impazzano le polemiche sia all'interno del Partito Democratico che della Lega, che hanno perso consensi. Enrico Letta, segretario Pd, ha già annunciato che non si ricandiderà nel prossimo congresso nazionale. Nel Carroccio, invece, sono cominciati i processi interni al segretario. Di questo e delle altre forze politiche, si parlerà durante la puntata di questa sera di Cartabianca. Gli ospiti vengono ufficializzati poco prima della messa in onda.

