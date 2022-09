Tolo Tolo: trama, curiosità e cast del film stasera in tv, martedì 27 settembre, su Canale 5

27 settembre 2022 a

Checco Zalone torna in televisione con il suo Tolo Tolo: il film campione di incassi prodotti da Taoduefilm e distribuito da Medusa andrà in onda questa sera, martedì 27 settembre, su Canale 5 in prima serata, subito dopo l'esordio di Striscia la notizia. Il film è uscito nell'inverno 2020 e si è collocato al 27º posto nella lista dei film con maggiori incassi dell'anno a livello mondiale.

Non compreso dalla madre patria, Checco trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti. Lui, Tolo Tolo, granello di sale in un mondo di cacao. "Tolo Tolo è il quinto film di Checco che produco ed è il primo che lo vede anche nel ruolo di regista - ha detto Pietro Valsecchi - Si tratta di un debutto dietro la macchina da presa che ho fortemente voluto; posso dire che non solo non si è trattato di un salto nel vuoto, ma di un passaggio doveroso nella carriera di un artista completo come Checco. È un film che manifesta, oltre al suo inarrivabile talento comico e musicale, anche quelle qualità che in un regista fanno la differenza: la composizione della scena, il lavoro con gli attori, l’attenzione ai dettagli che vedrete nel film lo rendono l’opera di un vero regista. E queste qualità Checco le ha messe in mostra in un progetto molto ambizioso, di estrema complessità sia artistica che produttiva, e che proprio per questo motivo ha avuto una lunghissima gestazione. Checco infatti si è costruito addosso ogni scena, in maniera direi sartoriale, portando questa sua visione dalla pagina scritta al set e poi al montaggio. E quello che ne è uscito è un film al cento per cento suo, con il suo sguardo unico sulla realtà e il suo stile inimitabile di racconto. È stato un lavoro molto lungo (quasi nove mesi dal primo ciak in Kenya a gennaio all’ultimo a Roma a settembre, con molte pause in mezzo), complesso (molte settimane di riprese in Kenya e nel deserto del Marocco, ma anche a Malta e in tante città italiane, con tantissime comparse), che non sarebbe stato possibile realizzare senza il grande lavoro di tutto il reparto di produzione che merita un grazie per l’impegno e l’energia che ha messo in ogni momento. Ora che il set è chiuso posso dire che valeva la pena aspettare quattro anni per avere un film così, un’opera importante in cui Checco dimostra ancora una volta un talento davvero unico".

Il cast

Oltre a Checco Zalone, che interpreta se stesso, nella pellicola troviamo Souleymane Sylla nel ruolo di Oumar; Manda Touré a interpretare Idjaba; Nassor Said Birya in quelli di Doudou e Alexis Michalik che dà voce ad Alexandre Lemaitre. E ancora, ci sono Arianna Scommegna nel ruolo di Nunzia; Antonella Attili in quello della signora Lella; Gianni D'Addario ad interpretare Luigi Gramegna e Nicola Nocella come avvocato Russo.

