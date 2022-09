Stasera in tv martedì 27 settembre, su Retequattro c'è Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti di Mario Giordano

27 settembre 2022 a

Stasera, martedì 27 settembre, in prima serata su Retequattro alle ore 21,25 torna Fuori dal coro. Il programma, condotto da Mario Giordano, approfondirà l'esito delle elezioni di domenica 25 settembre, vinte dal centrodestra e da Fratelli d'Italia, partito di Giorgia Meloni. Una tornata elettorale che però ha creato anche alcuni malumori all'interno della coalizione, visto che Umberto Bossi - storico fondatore della Lega - non è stato eletto per la prima volta da 35 anni, dicendo che "il popolo del Nord" ha espresso "un messaggio chiaro e inequivocabile che non può non essere ascoltato". Messagio che segue la stoccata lanciata da Roberto Maroni, che chiede un nuovo segretario di partito. Nel corso della serata si analizzeranno tutti i passi che dovrà compiere il nuovo esecutivo sui temi legati al caro bollette, lavoro, immigrazione e sicurezza che tanto preoccupano gli italiani. Servizi, approfondimenti, interviste saranno lo spunto per cercare di capire come sarà l’Italia di domani dopo questo voto.

Bossi: "Contento di non essere eletto. Da popolo del Nord messaggio chiaro e inequivocabile"

