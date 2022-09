Chi sono le veline di Striscia la notizia: Cosmary è la mora, Anastasia la bionda. Il successo su Instagram: hanno migliaia di follower

27 settembre 2022 a

Striscia la notizia torna questa sera, martedì 27 settembre, su Canale 5 con tante novità: oltre alla coppia inedita di conduttori, formata da Luca Argentero - al debutto - e Alessandro Siani, ci saranno anche due nuove veline in questa 35esima edizione del tg satirico fondato da Antonio Ricci. Saranno Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca: andiamo a vedere chi sono.

Torna Striscia la notizia: coppia inedita alla conduzione

Cosmary Fasanelli, 22 anni, è la mora. Pugliese di Brindisi, è cresciuta praticando molti sport, studia danza dall’età di tre anni e mezzo. A 17 anni debutta a Tú sí que vales (Canale 5). Si trasferisce a Milano, partecipa come ballerina a diversi programmi televisivi e come concorrente ad Amici (Canale 5), un’esperienza che considera molto formativa. Cosmary - che porta il nome della nonna - si definisce solare, umile al limite dell’insicurezza, perfezionista e romantica. Su Instagram è molto seguita e conta 298 mila follower.

Anastasia Ronca, 22 anni, è la bionda. Provinene da Somma Vesuviana (Napoli), pratica da sempre ginnastica artistica, una passione trasmessale da sua madre, che è stata anche la sua coach. Ha frequentato l’istituto di arte e moda e fin da subito ha cominciato a lavorare come modella e fotomodella. Nel 2019 appare a Colorado (Italia 1) come Miss Colorado, nel 2021 a Temptation Island (Canale 5). Silenziosa e determinata, sogna di fare l’attrice oppure di lavorare nel campo della moda. Come la coetanea Cosmary, ha un gran seguito sui social: in particolare, su Instagram sono ben 34 mila i follower della bionda campana. Di sicuro aumenteranno con il debutto sul bancone di Striscia.

