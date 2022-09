Striscia la notizia torna stasera, martedì 27 settembre, in tv su Canale 5: chi sono i conduttori. Le anticipazioni della prima puntata

27 settembre 2022 a

Torna questa sera, martedì 27 settembre, il tg satirico di Striscia la notizia - la voce dell'intransigenza. Appuntamento alle 20,35 su Canale 5 con l'inedita coppia Alessandro Siani - Luca Argentero alla conduzione, al debutto dietro al bancone, e due nuovissime veline, la mora Cosmary Fasanelli e la bionda Anastasia Ronca. Giunto alla 35esima edizione, il programma riparte con un Tapiro d’oro gigante al Pd dopo il flop elettorale, con Enrico Lucci in prima fila a festeggiare il successo di Fratelli d’Italia, sfoggiando la t-shirt Giorgia sono tuo. E le esclusive dichiarazioni di Ilary Blasi (versione deepfake).

Confermata la super squadra di inviati sparsi per l’Italia e le storiche rubriche. New entry di quest’anno sono i Sansoni, duo formato dai fratelli siciliani Fabrizio e Federico Sansone, che si occuperanno a modo loro del caro bollette. E al team di giovanissimi esperti di Ambiente Ciovani si aggiunge Federico Tomasi, 12 anni, baby scalatore da record, il più giovane alpinista della storia a conquistare la vetta del Cervino. Nuova anche la sigla di chiusura del programma, dal titolo ’Non ci sta!’. "C’è la necessità di porre qualche paletto di fronte alla dilagante ipocrisia di quelli che abusano nel giustificare ogni sconcezza dicendo: va beh, ci sta. Ci sta", spiega Antonio Ricci. "Noi non ci stiamo! Citando Vasco Rossi: c’è chi dice no! Ci prendiamo ancora quest’impegno con passione, ma sempre senza il ditino alzato e con tanta, tanta ironia".

I due conduttori mostrano già un buon feeling. "Sono felice perché ci voleva un simpaticone - esordisce Siani -, quindi la presenza di Luca è una garanzia. Con lui facciamo una versione di 50 sfumature di Striscia". "Sarò vestitissimo, per fortuna - replica l’attore prestato allo show - e mi affiderò all’esperienza di Alessandro, che mi sta insegnando tutto come un vero capocomico. Antonio mi ha chiamato e mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere che iniziassi questa stagione. Io sono stato lusingato. Era impossibile dirgli di no. Non mi sono preparato un granché perché questo è l’ambiente più familiare che ho conosciuto in 20 anni di carriera. Mi sono subito sentito a casa. È la prima volta che mi succede di entrare in un camerino personalizzato, come se fosse mio da 10 anni".

