Totti e Blasi, Ilary denuncia Alex Nuccetelli: ecco perché. L'amico del Pupone "diffonde notizie diffamatorie". Lui risponde: "Ho altro da raccontare"

Nuova puntata del caso Totti-Blasi, uno degli argomenti di gossip più discussi dell'estate e non solo, visto che le prime notizie di una separazione tra lo storico capitano della Roma e la conduttrice dell'Isola dei Famosi erano iniziate a circolare mesi fa, anche se prontamente smentite dai diretti interessati. Uno dei protagonisti della vicenda, nelle ultime settimane, è lo storico amico della coppia, Alex Nuccetelli, intervistato sia in tv che in radio per raccontare dettagli sulla fine della storia. Ma l'ultima uscita del pr non è andata giù a Ilary.

Ospite del programma radiofonico Turchesando, Nuccetelli ha prima raccontato che tra Totti e il suo nuovo amore, Noemi Bocchi, tutto sta andando a gonfie vele, poi si è soffermato su alcune rivelazioni piccanti sulla vita coniugale del Pupone con Ilary. "Francesco è molto focoso e caliente e una volta, parecchi anni fa, mi fece questa battuta: Ma questa torna da Milano e mi dice che ha mal di testa. Erano solo i primi mesi di relazione, non so come hanno proseguito per altri vent'anni". Dichiarazioni che hanno mandato su tutte le furie l'ex letterina, che "ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio".

La risposta di Nuccetelli, comunque, non si è fatta attendere, ed è arrivata sulle Instagram Stories. "Vorrei poter ricordare alla signora Ilary Blasi che il nostro incontro, la nostra conoscenza, ha letteralmente cambiato in positivo la sua vita. E non so per quale motivo la mia ha invece avuto delle difficoltà abnormi". "E le ricordo che farmi scrivere dagli avvocati o procedere con loro nei miei confronti, fa si che si proceda verso una persona povera. Perché dopo anni di Covid il mio lavoro si è fermato e quattro volte sono stato fermato dalla signora in tutti i reality Mediaset. Forse mi confonde con il marito. Però io ho molte altre cose da raccontare. Sono molto contento che la linea vada in questa direzione, almeno mi libero completamente di tutto. Au revoir, stay tuned!".

