Rocco Siffredi, chi è Rosa Caracciolo. Per due volte il ritiro dal porno, la moglie: "Non gliel'ho mai chiesto"

Rocco Siffredi sarà uno dei protagonisti della puntata di oggi di Stasera tutto è possibile, lo show all'insegna di giochi e commedia condotto da Stefano De Martino. Il celebre attore porno a breve avrà una serie tv sulla vita, andrà in onda su Netflix e si chiamerà Supersex. Proprio in questi giorni si stanno girando alcune scene ad Ardea, sul lungomare. L'attore che interpreterà Siffredi è Alessandro Borghi. “Non vedevo l’ora di interpretarlo”, aveva detto Borghi durante un’intervista rilasciata nel corso del Festival di Venezia, dieci giorni fa, a chi gli chiedeva di questo particolare ruolo.

Ma chi è Rocco Siffredi? Abruzzese, è originario di Ortona, e ha 58 anni ed è sicuramente l’attore a luci rosse più famoso d’Italia, anzi uno dei più famosi al mondo. All'anagrafe Rocco Antonio Tano, il suo nome d’arte si ispira a Roch Siffredi, il protagonista del film gangster Borsalino, interpretato da Alain Delon. Dopo aver lavorato nella marina mercantile, Rocco raggiunse Parigi nei primi anni Ottanta e andò a lavorare nel ristorante del fratello. L'incontro con un produttore di film porno lo introdusse nel mondo dei film a luci rosse. Un mondo che inizialmente lasciò per amore di una modella inglese, Tina. Dopo aver fatto l'indossatore e aver messo fine alla sua storia d'amore tornò nel mondo del porno e dopo aver recitato con Moana Pozzi la sua carriera decollò. Si trasferì a Los Angeles e poi a Budapes diventando un'icona del porno. Negli ultimi anni ha anche lavorato nella tv italiana partecipando a L'isola dei famosi oltre a fare numerose ospitate in varie trasmissioni.

Tifosissimo del Vicenza, Rocco nel 1993 ha sposato l’ex collega ungherese Rozsa Tassi. Sua moglie è conosciuta con lo pseudonimo di Rosa Caracciolo. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Lorenzo Tano (nato nel 1996) e Leonardo Tano (nato nel 1999). Per due volte e sempre per amore della moglie Rocco ha annunciato il ritiro dal porno, ma in entrambi i casi è tornato sui suoi passi. "Hai deciso di fermarti, noi non te l’abbiamo mai chiesto. Quindi se vuoi tornare, puoi farlo" gli disse la moglie.

