Stefano De Martino, l'amore ritrovato per Belen "Ho preso quattro chili di felicità"

Stefano De Martino è ormai diventato uno dei volti di punta di Rai2. Il ballerino ha dimostrato di aver doti innate alla conduzione e anche quest'anno sarà al timone di Stasera tutto è possibile, lo show all'insegna dell'ironia tra commedia e giochi. "A me piace partecipare, ridere, ma restando un passo indietro, un po' come nella tv di un tempo. Sì, sono un conduttore più tradizionale, non un rivoluzionario. Mi piace, è una cifra che mi si addice" ha dichiarato in una recente intervista rilasciata all'Ansa.

Ma chi è Stefano De Martino? Originario di Torre del Greco, 33 anni tra pochi giorni, sin da piccolo ha dimostrato di avere talento nella danza. Dopo aver vinto una borsa di studio a New York presso il Broadway Dance Center, nel 2009 partecipa come concorrente alla nona edizion del talenta show Amici di Maria De Filippi. Arria sino alla semifinale aggiudicandosi il primo posto tra i ballerini. Dopo aver ottenuto un contratto con il Complexions Contemporary Ballet che gli permette di prendere parte a un tour che lo porta in Nuova Zelanda, Australia e Hawaii, nel 2010 torna ad Amici ma nel ruolo di ballerino professionista. Un legame mai spezzato quello con Maria De Filippi che lo ha accompagnato nella sua crescita professionale (tornerà nella trasmissione anche come giudice). Prende poi la strada della conduzione: inviato del reality L'Isola dei famosi (2018), dal 2019 conduce il programma comico Made in Sud. Quest'estate ha condotto con Andrea Delogu anche Tim Summer Hits.

Nella vita privata sono state due le relazioni più importanti. Quella con Emma Marrone, conosciuta durante la sua esperienza nella scuola di Amici e durata tre anni. Poi Belen Rodriguez sposata nel 2013. Con la showgirl argentina ha un figlio Santiago nato nel 2014, poi la coppia si separa nel 2015, torna insieme una prima volta nel 2019 e di nuovo pochi mesi fa. E i due sembrano più affiatati che mai: "Ho preso 4 chili… Pure di felicità!" ha raccontato da poco Belen.

