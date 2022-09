Luca Salatino, chi è la fidanzata Soraia: l'amore sbocciato a Uomini e Donne e la carbonara come religione

26 settembre 2022 a

Luca Salatino uno dei concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip balzato subito all'attenzione generale. E nelle ultime ore all'interno della casa più spiata d'Italia è scoppiata una lite che lo ha visto protagonista insieme a Elenoire Ferruzzi. Il litigio è esploso quando lui è andato nuovamente a parlare con lei per chiarirsi dopo i fatti dei giorni scorsi. Lei lo aveva infatti accusato di averla presa in giro, provandoci con lei, ma di essersi poi tirato indietro. Lui invece aveva fermamente negato qualsiasi interessamento, dicendo che si trattava unicamente di un modo scherzoso, e ha ribadito di essere innamorato della sua fidanzata Soraia. Attesa - nella puntata di oggi - per un confronto dentro la casa.

Ma chi è Luca Salatino? Romano doc, di Centocelle, 30 anni, ex corteggiatore e poi ironista di Uomini e Donne - la trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Maria De Filippi - di professione è uno chef. Anche molto quotato. Lavora al ristorante Pro Loco di Trastevere dove la sua carbonara è il piatto forte. Così tanto che il Gambero Rosso l’ha inserita tra le migliori di tutta Roma per la selezione delle materie prime locali e sostenibili e per le note agrumate della miscela di pepe che la rendono particolarmente profumata. E proprio all'interno della casa del reality di Cinecittà sta dando, ai più interessati e volenterosi, lezioni di cucina.

Proprio nella trasmissione Uomini e Donne ha conosciuta la sua attuale fidanzata: Soraia Allam Ceruti, di cui è si è dichiarato follemente innamorato. E pare che la lontananza lo sta intristendo: dalla casa del GF Vip continuano ad arrivare immagini di lui che piange per la nostalgia a pochi giorni dall'ingresso. Soraia ha 28 anni ed è originaria di Como. Nella trasmissione di Maria De Filippi lo chef romano l'ha preferita a Lilli Pugliese. Soraia - con oltre 160mila followers su Instagram - lavorerebbe come impiegata mentre frequenta un corso di marketing nel settore immobiliare.

