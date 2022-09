Presa Diretta, stasera in tv 26 settembre su Rai3: focus sulle elezioni, gli ospiti di Iacona

26 settembre 2022 a

Stasera in tv - 26 settembre 2022 - anche Presa Diretta (Rai3 dalle ore 21,20) si adegua alla più stretta attualità dedicando la puntata di oggi, dal titolo L'Italia ha scelto, alle elezioni politiche. La trasmissione di Riccardo Iacona darà dunque spazio a servizi, interviste a cittadini e interventi degli ospiti.

La squadra di Presa Diretta ha setacciato tutta l'Italia con l'intento di intervistare gli elettori: dal Nord al Sud, uomini e donne, cittadini dei più disparati ceti sociali. Tra i temi più gettonati c’è ovviamente quello del lavoro. Presa Diretta ha intervistato imprenditori ed operai., sono state raccolte le motivazioni degli astensionisti e le sensazioni dei giovanissimi, alle prime elezioni della loro vita: qual è la loro idea di politica? Cosa si aspettano dal futuro? La trasmissione attraversa poi l’Italia della campagna elettorale e dei comizi, dove gli inviati hanno raccolto le convinzioni e le incertezze delle masse.

Tra gli ospiti annunciati troviamo: Alessandro Campi, professore di Scienze Politiche all’Università di Perugia e politologo; Marco Damilano, giornalista, saggista e conduttore della striscia quotidiana Il cavallo e la torre (Rai 3); Giovanni Diamanti, analista politico e cofondatore di YouTrend, il portale italiano che elaborerà in esclusiva per l’occasione flussi di voto, mappe elettorali e sondaggi per analizzare il voto degli italiani.

