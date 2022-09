Grande Fratello Vip, stasera in tv 26 settembre su Canale5: tra gli ospiti Giucas Casella e la fidanzata di Luca Salatino

26 settembre 2022 a

Stasera in tv - lunedì 26 settembre 2022 - va in onda su Canale5 la terza puntata del Grande Fratello Vip (ore 21.30), il reality condotto da Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli opinioniste (in studio anche Giulia Salemi che leggerà in tempo reali tutti i commenti dal mondo del web). In questo momento nella casa ci sono 23 concorrenti e non mancheranno, oggi, sorprese e i primi colpi di scena.

Nella prima settimana all'interno della casa del GF Vip ha tenuto banco la tensione tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. Quando Elenoire ha manifestato interesse nei confronti di Luca quest'ultimo, sentendosi sotto pressione, a un certo punto, ha addirittura pensato di abbandonare il gioco. Luca soffre mancanza della fidanzata Soraia che, questa sera, interverrà in puntata. Tra le amicizie strette tra i concorrenti desta attenzione quella tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. I due giovani sono sempre più vicini tra sguardi, battute e carezze innocenti. Che possa essere l'inizio di qualcosa di più? Da non dimenticare, però, che la sorella di Elettra ha subito messo in chiaro le cose raccontando di avere una persona fuori. Atteso ospite nella casa - oggi - è Giucas Casella che non ha gradito alcune affermazioni che lo riguardano esternate da Attilio Romita: ci sarà un chiarimento.

Stasera ci saranno le nomination e sarà aperto il primo televoto. Mentre nella scorsa settimana i nominati (Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis) sono semplicemente andati a dormire nella stanza delle bambole. Come nella scorsa edizione del reality, le opinioniste Berti e Bruganelli avranno il potere di dare l'immunità ad alcuni concorrenti.

