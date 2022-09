Propaganda Live, ospiti e anticipazioni della puntata di stasera lunedì 26 settembre in tv su La7: Diego Bianchi e lo speciale sulle elezioni

26 settembre 2022 a

Puntata speciale di Propaganda Live su La7 stasera 26 settembre. Diego Bianchi, infatti, va in onda eccezionalmente di lunedì per commentare i risultati delle elezioni politiche che si sono tenute ieri in Italia e che hanno visto il trionfo del centrodestra. Tanti ospiti e tanta satira saranno al centro della puntata odierna: andiamo a vedere le anticipazioni.

La puntata di Propaganda Live in onda stasera avrà un parterre ricco di giornalisti, che interverranno a commentare queste elezioni politiche a poche ore dalla chiusura delle urne: da Marianna Aprile ad Andrea Purgatori, fino agli immancabili Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Paolo Celata e Constanze Reuscher. Per questa serata esclusiva, inoltre, Diego Bianchi ha ideato e creato un vero e proprio film dedicato alla campagna elettorale tra comizi estivi, raduni, i programmi dei partiti, gli orientamenti, le arringhe finali, fino alla notte del voto con le analisi e i commenti sui risultati definitivi. Presente in studio anche Andrea Pennacchi mentre nello spazio musicale si esibirà Tahnee Rodriguez.

