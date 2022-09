Stasera tutto è possibile, oggi in tv 26 settembre su Rai2 torna lo show con Stefano De Martino: gli ospiti

26 settembre 2022 a

Stasera in tv - lunedì 26 settembre 2022 - torna su Rai2, dalle ore 21.20, l'appuntamento all'insegna delle risate e dell'allegria. Stiamo parlando di Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino. Confermati al suo fianco, anche in questa ottava edizione: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni (eccezionalmente assente nella prima puntata) e l’imitatore Vincenzo De Lucia, che, questa settimana, imiterà Milly Carlucci e Sandra Milo.

Il tema del primo appuntamento sarà Tutti a scuola e sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli saliranno Rocco Siffredi, Andrea Pucci, Nathalie Guetta, Herbert Ballerina, Valeria Graci, Giovanni Esposito e Claudia Napolitano. Tante le prove e i giochi in cui tutti dovranno cimentarsi, a cominciare dall’immancabile Stanza inclinata, con gli sketch improvvisati sul suo pavimento inclinato di 22,5 gradi.

Tra gli altri giochi della prima puntata ci saranno anche Step Burger, Stammi dietro dance, Segui il labiale, Mimo senza fili e Do re mi fa male. A questi grandi classici si aggiungerà La stanza buia, una stanza visibile solo grazie alle telecamere a infrarossi che potrà essere utilizzata come penitenza per alcuni degli ospiti che perderanno le sfide nel corso dei vari giochi. Resta invariata l’unica regola di questo feeling good show: divertirsi.

