Stasera in tv domenica 25 settembre su Rete 4 lo Speciale Quarta Repubblica. Ospiti e anticipazioni

Stasera in tv, domenica 25 settembre, su Rete 4 appuntamento con lo Speciale Quarta Repubblica, la trasmissione condotta da Nicola Porro. Inizio intorno alle ore 21.20 in attesa dei primi dati sulle elezioni politiche 2022. In studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, esponenti politici e del mondo dell'economia. Si parlerà della giornata elettorale, degli exit poll, dei dati, dei possibili accordi sul futuro governo. Non mancheranno i commenti di Gene Gnocchi.

