Silvia e Giulia Provvedi, "papà morto di infarto mentre faceva una videochiamata con noi": carriera e vita privata de Le Donatella

Silvia e Giulia Provvedi - note come Le Donatella - ospiti nella puntata di oggi, 25 settembre 2022, di Verissimo. Momenti commoventi quelli nello studio di Canale5 perché le due sorelle, gemelle, hanno raccontato come hanno visto morire il papà sotto i loro occhi.

Le due showgirl hanno infatti da poco perso il padre scomparso a causa di un infarto. Una morte improvvisa, anche se il papà era ammalato di cancro. "Nostro padre era malato di cancro, ma stava rispondendo bene alle cure e non è morto di quello” hanno fatto sapere le due gemelle. "Nostro padre è morto di un infarto mentre era in videochiamata con noi e mamma. Un particolare ringraziamento vogliamo farlo a tutti i medici dell’Istituto oncologico IEO che l’hanno curato con professionalità, dedizione, carica umana, sensibilità empatia” hanno spiegato.

Ma chi sono Le Donatella? Silvia e Giulia sono gemelle, originarie di Modena, e compiranno 29 anni il prossimo 1 dicembre. Nel 2012 hanno fatto il loro ingresso nel mondo dello spettacolo partecipando a X Factor. Dopo aver superato le selezioni hanno partecipato ai live guidate da Arisa che le ha dato il nome di Le Donatella (loro erano entrate come Provs Destination). Il loro album d'esordio è intitolato Unpredictable. Presto prendono anche la strada della tv e partecipano alla decima edizione de L'isola dei famosi (2015): saranno le vincitrici del reality. Quindi posano senza veli, fotografate da Fabrizio Corona, per l'edizione italiana della rivista Playboy, pubblicano altri singoli e continuano a partecipare a programmi tv (Dance, Dance, Dance su Fox Life, Grande Fratello Vip e All Together Now). Nella vita privata Silvia Provvedi è fidanzata con Giorgio De Stefano, un imprenditore della ristorazione e figlio del boss Paolo De Stefano, ucciso negli anni '80. In precedenza aveva avuto una relazione tormentata di due anni con Fabrizio Corona. Giulia invece è stata fidanzata per diversi anni con il portiere di calcio, ex Atalanta, Pierluigi Gollini.

