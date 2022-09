Elodie, dopo Marracash ora c'è Andrea Iannone: "Una bella frequentazione"

25 settembre 2022 a

Elodie ospite di Domenica In, oggi 25 settembre 2022. L'artista si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a presentare il film Ti mangio il cuore, presentato con successo alla recente Mostra del Cinema di Venezia ed uscito nei cinema il 22 settembre. Elodie ha vissuto un'estate da protagonista del gossip con i paparazzi che le hanno dato la caccia per beccarla con il suo nuovo amore, quell'Andrea Iannone già ex di Belen Rodriguez. Dopo aver condiviso le vacanze tra Puglia (con un gruppo di amici tra cui Diletta Leotta) e la Sardegna, dove sono stati visti "baciarsi più e più volte", ora i due sono usciti allo scoperto. "Una bella frequentazione, parliamo molto" ha dichiarato da poco proprio Elodie.

Elodie, dal successo estivo di Tribale, l'ennesimo di una lunga serie, è da sempre simbolo di libertà. All'anagrafe Elodie Patrizi, romana, 32 anni, si è fatta conoscere classificandosi al secondo posto della quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi (2016). Poi la consacrazione popolare con la partecipazione al Festival di Sanremo 2017 (risalendo sul palco dell'Ariston nel 2020 come concorrente e come co-conduttrice nel 2021). I singoli Margarita, Pensare male e Nero Bali sono le hit che la lanciano, insieme a una serie di collaborazioni. E ancora Andromeda, scritto da Mahmood e Dardust, Guaranà, Vertigine (autrice Elisa) e Bagno a mezzanotte (ancora con Elisa). Sostenitrice dei diritti e delle rivendicazioni delle comunità LGBTQ+ (a giugno è stata madrina del Gay Pride di Roma), nella vita privata è stata sentimentalmente legata al cantautore Lele conosciuto durante la trasmissione Amici di Maria De Filippi e poi dal 2019 al 2021 ha avuto una relazione con il rapper Marracash con cui continua a lavorare insieme.

Andrea Iannone è originario di Vasto e ha appena compiuto 33 anni. Motociclista, vanta 247 gare disputate nel motomondiale tra 125, Moto2 e MotoGp. Ha vinto in carriera 13 gran premi (di cui uno in MotoGp) e vanta come miglior piazzamento nel mondiale piloti il terzo posto nella Moto2 (tre volte) e il quinto in MotoGp. Dal dicembre 2019 è sospeso perché risultato positivo a un controllo antidoping (tracce di steroidi anabolizzanti. Nella vita privata dopo otto anni di relazione con Claudia Manzella nel 2016 vive una storia d'amore con Belen Rodriguez, durata due anni. Successivamente ha avuto relazioni con l'influencer Giulia De Lellis e la modella venezuelana Carmen Victoria Rodriguez. Non ha trovato riscontro invece il presunto flirt con la maestra di ballo Lucrezia Lando.

