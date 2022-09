Luciana Littizzetto, chi è il marito e l'adozione dei figli: "Mi chiamano mamma solo davanti agli estranei, ma non è più un problema"

25 settembre 2022 a

Luciana Littizzetto ospite di Domenica In nella puntata di oggi 25 settembre 2022. Comica ma anche conduttrice, è una delle donne più amata della televisione. Grande amica di Maria De Filippi, nonostante lavorino per aziende concorrenti, non è nuovo a sorprese nel corso del people show del sabato di Canale5. Torinese, 58 anni, Littizzetto ormai da anni è la spalla fedele di Fabio Fazio a Che tempo che fa che ripartirà domenica prossima.

Ma come è nata la carriera di Littizzetto? Dopo gli studi di recitazione, inizia ad esibirsi nei locali di Torino in spettacoli di cabaret. Il suo debutto in tv arriva nella trasmissione Avanzi di Serena Dandini trasmessa su Rai3. Da lì la carriera ha preso il volo. Ha partecipato ad altri programmi come Su la testa!, Cielito lindo, Zelig, Ciro il figlio di Target e - per tre stagioni - Mai dire gol. E ancora Quelli che il calcio, Maurizio Costanzo Show, Le Iene. Dal 2005 fa parte della squadra di Che tempo che fa e per due anni ha affiancato Fazio al Festival di Sanremo (2013 e 2014). Per tre stagioni è stata anche giudice di Italia's Got Talent su Sky.

Per quanto riguarda la vita privata, è legata al musicista Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite. Insieme hanno deciso di adottare due bambini, Vanessa e Jordan. A La Repubblica ha raccontato in passato: “All’inizio non è facile: tu non sei preparata e non lo sono loro, vanno in una casa che non conoscono, in comunità non hanno spazi esclusivi. I ragazzi in affido si fidano poco, hanno le spine, si rischia di farsi male entrambi. Poi, col tempo, non sai quanto ce ne vorrà, le incomprensioni si superano", ha spiegato. Littizzetto ha rivelato che la sua scelta nacque dopo un colloquio proprio con Maria De Filippi: "Un giorno Maria mi ha raccontato la sua esperienza. E mi ha talmente travolta col suo entusiasmo che mi sono detta: 'Ci provo anch'io'. Però ai tempi io non ero sposata e non potevo adottare. Così ho pensato all’affido". Da Fazio ha rivelato che i figli la chiamano mamma solo "quando siamo davanti ad estranei, mentre mi chiamano Lu quando sono soli con me. In effetti, non riescono tanto a dire mamma, una mamma naturale ce l'hanno. Non è più un problema. Ormai mi sono abituata, ma chi se ne frega".

