Sara Brancaccio e Monica Caradonna, chi sono le foodblogger nuovi volti di Linea Verde

Linea Verde scatta oggi su Rai1 con la prima puntata della sua ennesima stagione e lo fa due volti nuovi ad affiancare i conduttori Beppe Convertini e Peppone Calabrese. Si tratta di due foodblogger: Sara Brancaccio e Monica Caradonna, Ma chi sono le due influencer del cibo?

Linea Verde, la nuova stagione: nuovi volti con Beppe Convertini e Peppone Calabrese

Sara Brancaccio, toscana, è molto nota sul web. Dopo la Laurea in Giurisprudenza avvia la sua carriera nel 2013 aprendo una pasticceria a Pisa, successivamente deciderà di chiudere per dedicarsi alla figlia a tempo pieno. Dopo un momento di smarrimento iniziale, alla ricerca della sua strada, Brancaccio ha avuto modo di mettersi in gioco con il programma tv di cucina Il Ristorante degli Chef e poco dopo Cookiss Bakery diventa un blog che le ha permesso poi di diventare un influencer. Spesso è ospite di Antonella Clerici nella trasmissione È sempre mezzogiorno Rai, ora l'esperienza con Linea Verde. Ha scritto un libro intitolato Dolci senza bilancia. Ricette e trucchi per scoprire che tutti possono fare un dolce.

Monica Caradonna è stata uno dei volti dell'estate di Rai1 perché ha accompagnato i telespettatori nella trasmissione Camper. Giornalista professionista, originaria di Taranto, è anche organizzatrice di uno dei festival enogastronomici più importanti in Puglia (l’Ego festival), In precedenza è stata addetto stampa nel Comune di Taranto e poi portavoce nel consiglio regionale della Puglia. Direttore responsabile presso il weekly magazine Wemag, per quattro anni (sino al 2013), ora è un apprezzato volto tv e si cimenterà anche a Linea Verde.

