Tu si que vales, spettacolare numero del gruppo Die Mobiles: direttamente in finale | Video

A Tu si quei vales applausi a scena aperta per il numero presentato dal gruppo teatrale Die Mobiles. Un gioco di ombre e di danza per trasmettere un messaggio importante, il rispetto della natura, sulle note di Heal the World di Michael Jackson. L'esibizione ha letteralmente incantato il pubblico presente in sala guidato da Sabrina Ferilli e la giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerby, Teo Mammucari e Gerry Scotti. L'esibizione è stata premiata con quattro sì e il 100% di approvazione da parte della giuria popolare, ottenendo così l'accesso alla fase finale del programma. Clicca qui per vedere il video.

