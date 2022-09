Milly Carlucci, chi è il marito e cosa fanno le sorella Anna e Gabriella

25 settembre 2022 a

a

a

Milly Carlucci oggi ospite di Domenica In su Rai1 racconterà chi saranno i protagonisti dell'ennesima edizione di Ballando con le Stelle, lo show di cui è al timone dal 2005. La conduttrice abruzzese è un pilastro della rete pubblica sin dagli anni Ottanta ed è amatissima dal pubblico.

Domenica In, puntata ricca tra fiction, musica e tv: Elodie e Gabbani da Mara Venier

All’anagrafe Camilla Patrizia Carlucci, Milly è nata a Sulmona, in provincia de L'Aquila, e ha 67 anni. Anche le sue due sorelle, entrambe più piccole lavorano nel mondo dello spettacolo: Anna è autrice e regista, mentre Gabriella dopo la tv è poi approdata in politica. Da giovane Milly aveva vinto il concorso di bellezza Miss Teenager - era il 1972 - ma i genitori la costrinsero a puntare sullo studio e lei si iscrisse Facoltà di Architettura. L'esordio in tv è in Rai nella trasmissione di Renzo Arbore intitolata L'altra domenica, poi il successo arriva con Giochi senza frontiere, show presentato per quattro edizioni. Poi il passaggio a Mediaset - all'epoca Fininvest - dove conduce Azzurro, Risatissima e Bellezze al bagno oltre a I Telegatti. Nel 1990 torna in Rai diventandone uno dei volti di punta. Conduce Scommettiamo che...? con Frizzi, il Festival di Sanremo con Baudo nel 1992, Luna Park, lo show musicale per bambini Zecchino d'oro, Telethon per nove edizioni, Ballando con le stelle e - più recentemente - Il cantante mascherato. Negli anni Ottanta ha coltivato anche la carriera da attrice - ha recitato in diverse commedie con Celentano, Calà, Villaggio e Tognazzi - e da cantante.

Per quanto riguarda la vita privata, Milly Carlucci è sposata dal 1985 con l’ingegnere Angelo Donati, da cui ha avuto due figli: Patrick e Angelica. Milly in una intervista del passato ha parlato del rimpianto di non aver fatto un terzo figlio: "Mio marito diceva che ci sarebbe stato troppo distacco d’età, che rischiavamo di essere i nonni di nostro figlio. E così, un po’ a malincuore, ho rinunciato" ha svelato Poi il segreto del suo matrimonio: "Di giorno siamo pieni d’impegni ma la sera Angelo e io ci ritroviamo, ci raccontiamo la giornata, ci rilassiamo, andiamo al cinema, parliamo dei nostri figli, facciamo progetti. La cosa importante però è tenersi sempre in forma, per se stessi e per l’altro" ha confidato tempo fa a Oggi.

Video su questo argomento Il Cantante Mascherato, vince Paolo Conticini: era Volpe. Il video dello svelamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.