Tu si que vales, il funambolo nudo e le battute maliziose di Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi: il numero di Lucas Bergandi | Video

Un funambolo nudo, o quasi, a Tu si quei vales. E' Lucas Bergandi che sul palco del programma del sabato di Canale 5, ha presentato un numero che ha strappato applausi e battute molto maliziose, sia a Sabrina Ferilli che a Rudy Zerbi. Bergandi, fisico scultoreo, si è presentato a torso nudo e senza biancheria intima, coperto soltanto dalla vita in giù con un asciugamano. E ha dato vita a un numero acrobatico su una fune d'acciaio, eseguendo anche un pericoloso salto mortale. "Oltre alle difficoltà del numero, ha rischiato anche di rimanere completamente nudo", ha esclamato Ferilli. E Zerbi si è dispiaciuto perché non è accaduto. Clicca qui per vedere il video. L'artista è stato promosso anche da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari e dal pubblico. Ovviamente non è mancata l'espressione di meraviglia di Belen Rodriguez.

