Un giorno in pretura, oggi in tv 24 settembre su Rai3: l'omicidio Willy e i fratelli Bianchi a processo in aula

24 settembre 2022 a

a

a

Conto alla rovescia per Un giorno in pretura. Lo storico programma in onda dal 1988 e arrivato a 618 puntate, il terzo format più longevo della Rai, torna in onda anche in questa stagione televisiva 2022/2023. Alla conduzione sempre Roberta Petrelluzzi, l'orario non cambia (sempre attorno a mezzanotte) così come la rete (Rai3). La prima puntata ufficiale è prevista per sabato 1 ottobre, ma già oggi - 24 settembre - ci sarà comunque una puntata del programma che conta un fedelissima schiera di seguaci che amano il racconto del lato criminale del nostro Paese.

Tu si que vales, tra gli ospiti del talent anche la cantante Giordana Angi

Sui social viene già diffuso il video del promo registrato della nuova stagione con Petrelluzzi - la giornalista ha 78 anni - che racconta un nuovo caso. "Ascolti, lei era solito minacciare di morte sua moglie?", chiede infatti al processo qualcuno degli addetti ai lavori, mentre poco dopo l’uomo interpellato nega commentando con la parola "mai’" Quindi, un audio con alcune immagini a corredo riporta la frase di una donna: "Mi ha legata a una parte, a un piede del cassettone". Infine, un prete viene ripreso in aula dalle telecamere, mentre a quanto pare spiega qual è il movimento per far fuoriuscire acqua benedetta dall’apposito contenitore.

Roberta Petrelluzzi, prima biologa poi la svolta con Un giorno in pretura

Oggi intanto - sabato 24 settembre 2022 - Rai3 ripropone l’ultima puntata dell’edizione 2021-2022 e andata in onda lo scorso 9 luglio: il processo per la morte di Willy Monteiro Duarte e con le dure accuse ai fratelli Bianchi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.