Marcell Jacobs, chi è la moglie Nicole Daza: i figli e il matrimonio

Marcell Jacobs - campione olimpico dei 100 metri di atletica e recente vincitore anche del titolo europeo - è ospite di Verissimo, il salotto televisivo del sabato pomeriggio di Canale5 insieme alla moglie Nicole Daza. La coppia si è unita in matrimonio da pochi giorni, il 17 settembre a Gardone Riviera nella splendida Torre di San Marco.

Ma chi è moglie di Jacobs? Si chiama Nicole Daza ed è originaria di Roma. Ha conosciuto Marcell quattro anni fa e insieme hanno due figli. La coppia vive a Roma, in zona Collina Fleming. Jacobs, tuttavia, ha anche un altro figlio, Jeremy, nato da una precedente relazione quando lui aveva solo 19 anni. Tra i due, per quanto se ne sa, è stato un vero e proprio "colpo di fulmine". Nicole lavorava come dipendente all’Outlet di Serravalle, tanto è vero che le prime fasi della relazione con lo sportivo si sono consumate al Nord Italia, Marcell infatti è cresciuto a Desenzano del Garda. Nicole è molto attiva sui social - vanta quasi 90mila follower - ed è tatuatissima.

Chi è invece Marcell Jacobs? Figlio di madre italiana e padre texano, è nato a El Paso, in Texas, dove ha trascorso i primi anni della sua infanzia. Da bambino - il padre sparisce e pochi giorni fa Jacobs ha detto "mi ha bidonato anche per il mio matrimonio" - si trasferisce a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, con la madre. Inizia a praticare l'atletica leggera all'età di dieci anni, prediligendo in un primo momento lo sprint per poi scoprire il salto in lungo a partire dal 2011. Porta avanti le due discipline parallelamente prima di diventare il re dei cento metri.

