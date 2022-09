Daniela Ferolla, la fascia di Miss Italia, la madre morta e tre sorelle. Chi è il fidanzato Vincenzo Novari

24 settembre 2022 a

Daniela Ferolla è uno dei volti di Linea Verde, appuntamento Rai in onda dal 1981. La conduttrice salernitana, è originaria di Vallo della Lucania, fa parte della squadra della storica trasmissione dal 2014 e dal 2018 si occupa della versione Life del sabato in cui affianca Marcello Masi. Daniela - laureata in Scienze della comunicazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - ha 38 anni e si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando nel 2001 a Miss Italia e passando alla storia per essere l'ultima minorenne a vincere il concorso.

Riguardo la sua vita privata e la sua famiglia, si sa che ha perso la madre alcuni anni fa, Anna Mautone, morta a causa di un cancro nel 2015. Daniela ha tre sorelle: Giusy, Gabriella e Miriam (ha partecipato anche lei a Miss Italia vincendo il titolo di Miss Cinema Campania). Da quando aveva vent'anni, Daniela è legata al manager Vincenzo Novari, il suo fidanzato 25 anni più grande di lei, Ceo del Comitato organizzativo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina del 2026. I due sono fidanzati dal 2004.

Prima dell'approdo in Rai nel 2014, nel 2005 ha condotto su Italia Teen Television il programma Music & Movies, dedicato al mondo dell'hip hop, assieme al rapper Mas-T e nel 2006 ha recitato in alcune serie televisive come Orgoglio e Don Matteo. Da allora una scalata continua che l'ha portata nel 2014 in Rai, dove ora conduce Linea Verde Life. Dal 2012 è iscritta all'albo dei giornalisti.

