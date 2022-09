Anastacia, rinviati tre concerti in Italia: "Deve far riposare la voce"

24 settembre 2022 a

Anastacia è stata consigliata dal suo medico di far riposare la voce. Così l’artista ha dovuto posticipare le restanti tre date del suo tour italiano: quella di Catania prevista questa sera, quella a Firenze del 26 settembre e quella a Bassano Del Grappa il 27 settembre. Gli spettacoli verranno riprogrammati "per il mese di novembre e a breve ci sarà un annuncio con maggiori dettagli", informa l’organizzazione del tour. Tutti i biglietti per le date originali saranno validi per gli spettacoli riprogrammati. "Ci scusiamo per l’inconveniente. Anastacia apprezza il supporto di tutti e non vede l’ora di tornare on the road", concludono gli organizzatori.

Sino a ora il tour di Anastacia in Italia era stato un tripudio: gioia, applausi e canti a squarciagola. In particolare il ritorno live di Anastacia a Milano, al Teatro degli Arcimboldi, aveva mandato in visibilio il pubblico che attendeva il momento da diversi anni. Uno show pieno, lungo quasi due ore tra le canzoni più famose della cantante americana e quelle meno note. Un gioco di luci e sonorità che ha fatto scatenare gli oltre duemila presenti, tra i quali c’erano anche la cantante Noemi e il paroliere Cristiano Malgioglio. Proprio il noto autore è stato al centro dell'attenzione di Anastacia che ha interrotto il concerto per salutarlo.

Amico di Anastacia, Malgioglio era visibilmente emozionato. La star americana, 54 anni appena compiuti, l’ha trovato in mezzo al pubblico dicendo:“Prima di tutto voglio salutare una persona a me molto cara. Cristiano, ti amo da morire”.

