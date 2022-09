Goffredo Cerza, chi è il fidanzato di Aurora Ramazzotti: la influencer è incinta, lui presto sarà padre. Si sono conosciuti a Londra grazie a Sara Daniele

23 settembre 2022 a

La voce era iniziata a circolare da alcune settimane ma da oggi, venerdì 23 settembre, è arrivata anche l'ufficialità: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza diventeranno presto genitori. L'annuncio è stato con un simpatico video su Instagram, con Cerza che arriva con un Cheeseburger e delle patatine e Aurora che tira fuori le voglie: "Te lo avevo chiesto doppio". Un video con la rivelazione finale, "ma certo che sono incinta! Abbiamo costruito pure tutto questo set! Guarda che tette enormi, amore! Goditele".

Nato a Roma 26 anni fa, Goffredo Cerza nasce da una famiglia di sanitari: la madre, Francesca Romana Malato, è manager di un poliambulatorio romano, mentre il papà Fabio è specialista in Ortopedia e Traumatologia. Anche la sorella più grande di Goffredo ha seguito le orme della famiglia e lavora come biologa molecolare. Lui, invece, ha intrapreso strade diverse: si è diplomato alla Marymount International School, istituto privato internazionale di Roma, poi si è trasferito a Londra e proprio in Gran Bretagna si è laureato in Ingegneria Elettrica alla University of London. Poi, Goffredo ha frequentato un master alla Hult International Business School, ramo International Business, per poi lavorare come Marketing Manager e Business Analyst. Da circa due anni lavora alla Brembo Spa, un'azienda specializzata in progetti innovativi per l'automotive. Ma tra le sue passioni c'è anche lo sport e il fitness, come si vede nei suoi post e storie su Instagram, dove è seguito da 146 mila follower.

Ma come si sono conosciuti Goffredo e Aurora? I due hanno iniziato la loro storia d'amore in terra britannica, a Londra, grazie a un'amicizia in comune: quella di Sara Daniele, figlia del grande Pino. Da quel momento è sbocciata la love story, proseguita prima a distanza e poi, di recente, trasformatasi in una convivenza.

