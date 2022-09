Propaganda Live, perché oggi non va in onda: stasera in tv 23 settembre su La7 speciale L'ultima parola sulle elezioni con Mentana

23 settembre 2022 a

Arrivano le elezioni ed Enrico Mentana scende in campo con le sue mitiche maratone in tv. Una prima maratona ci sarà oggi - venerdì 23 settembre - ultimo giorno di campagna elettorale con uno speciale intitolato L'ultima parola. Il direttore del telegiornale di La7 va in onda a partire dalle ore 17 con una diretta ininterrotta fino al tiggì delle 20. In questo speciale, Mentana racconta le ultime e frenetiche ore prima del voto, intervistando i leader di tutti i partiti in corsa alle elezioni.

Per lasciare spazio alla maratona, quindi, la programmazione di La7 subisce alcuni cambiamenti: L’Ultima parola prende infatti il posto della consueta serie tv pomeridiana, ma anche di Lingo – Parole in gioco, il nuovo quiz di Caterina Balivo in onda solitamente dalle 18.50 fino all’inizio del tiggì. Dopo il classico appuntamento con il telegiornale delle 20, va in onda Otto e Mezzo, per poi dare nuovamente la linea a Enrico Mentana per l’intera prima serata (salta dunque l'appuntamento con Propaganda Live).

Quella di oggi si preannuncia come una sorta di anteprima della vera e propria maratona del direttore del tiggì La7, che occuperà la serata di domenica 25 settembre quando, poco prima della chiusura delle urne, dalle 22 circa, Mentana inizierà a raccontare la giornata di voto, l’affluenza ai seggi, le prime impressioni degli elettori e dei leader dei partiti. La maratona di Mentana, ormai diventato appuntamento cult, domenica prenderà il posto di Massimo Giletti e del suo Non è l’Arena.

