Quarto Grado, perché oggi non va in onda: stasera in tv 23 settembre su Rete4 spazio a Zona Bianca e ai suoi ospiti in vista delle elezioni

Stasera in tv - 23 settembre 2022 - su Rete4 non andrà in onda come ogni venerdì Quarto Grado, ma una puntata speciale di Zona Bianca in concomitanza con l'ultimo giorno di campagna elettorale. Il programma, condotto da Giuseppe Brindisi, andrà in onda a partire dalle ore 21,20.

Il focus della puntata sono dunque le imminenti elezioni e l'attualità politica saranno sviscerate con le interviste ai principali leader. Prima dell’inizio del silenzio elettorale dunque Brindisi intervisterà il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di Maio, il segretario della Lega Matteo Salvini, il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Tra gli altri ospiti: l’esponente di Fratelli d’Italia Elisabetta Gardini, il deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano, il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti e il segretario nazionale di +Europa Benedetto Della Vedova.

