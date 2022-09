Wanda Nara e Mauro Icardi si separano, l'annuncio della showgirl sui social: "Momento doloroso"

23 settembre 2022 a

Wanda Nara e Mauro Icardi si separano. Lo annuncia la showgirl argentina in un post su Instagram. "È molto doloroso per me vivere questo momento, ma data la mia esposizione e le speculazioni dei media è preferibile che si venga a sapere da me. Non ho altro da chiarire e non ho intenzione di fornire alcun tipo di dettaglio su questa separazione - ha scritto l’agente dell’attaccante attualmente in forza al Galatasaray - Per favore vi chiedo di capire la situazione, non solo per me ma soprattutto per i nostri figli". Da parte dell’ex attaccante dell’Inter non è arrivata alcun tipo di reazione tramite i social all’annuncio di Wanda Nara.

In realtà la showgirl e procuratrice argentina non fa mai il nome di Icardi ma dal tenore del messaggio si intuisce che il riferimento è al matrimonio, che tra l'altro stava per tagliare il traguardo dei dieci anni. I due in questo momento si trovano molto lontani, lei in Argentina per lavoro e lui in Turchia dove ha appena iniziato la sua nuova esperienza con il Galatasaray.

Quella tra Nara e Icardi è stata una storia che ha appassionato tutti, nata quando la showgirl stava per separarsi da Maxi Lopez, un altro calciatore e padre suoi primi tre figli. Un divorzio che fece scalpore tra indiscrezioni e accuse oltre a un'aspra battaglia legale. Icardi e Nara hanno poi avuto due figli e il loro amore ha attraversato anche la carriera dell'attaccante all'epoca all'Inter (124 i gol in nerazzurro in 219 partite) sino a quando proprio la moglie è diventata procuratrice gestendo il trasferimento al Psg. Numerose le intuizioni di marketing da parte di Nara che ha costruito un vero e proprio impero attorno alle rispettive carriere e alla coppia. Poi il gossip, i tradimenti, i litigi, la pace e ora, la separazione. A meno di colpi di scena che non sono mai mancati.

