"Io e Pupo abbiamo avuto una notte d'amore", la rivelazione di Gegia al Grande Fratello Vip

"Io e Pupo abbiamo avuto una notte d'amore quando eravamo giovanissimi". La confessione hot è di Gegia - all'anagrafe Francesca Carmela Antonaci, popolare attrice soprattutto negli anni Ottanta e ora protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality in onda su Canale5 dallo scorso lunedì. Lo ha raccontato davanti alla mitica porta rossa della casa più spiata d'Italia.

"Avevamo 19 e 20 anni circa, eravamo in un albergo ai Giardini Naxos, in Sicilia, c'erano dei premi televisivi. Siamo stati insieme, ora però sono innamoratissima di un altro uomo, un turco" ha spiegato Gegia, immediatamente incalzata dalle domande curiose del padrone di casa Alfonso Signorini. "Si chiama Memet, sono cinque mesi che ci conosciamo e stiamo insieme, ci siamo incontrati all'aeroporto di Istanbul. Ci siamo visti una sola volta in cinque mesi, abbiamo chiacchierato per una mezz'oretta la prima volta ma adesso stiamo insieme da cinque mesi e mezzo e poi non l'ho più visto. È un uomo meraviglioso, non avevo mai incontrato un uomo così" ha, infine, commentato Gegia. "Questa storia mi puzza", ha però commentato Alfonso, ma Gegia ha subito ribattuto: "Io non sono come Pamela Prati, il mio fidanzato esiste davvero".

Ma chi è Gegia? Originaria del Salento, trasferitasi a Roma all'età di 14 anni (ora ne ha 63) ha iniziato a recitare da giovane in piccole compagnie teatrali e portando avanti gli studi (liceo classico e poi due lauree) anche della musica. La grande occasione nel mondo dello spettacolo arrivò nel 1981 in Rai, con lo spettacolo Sotto le stelle, per la regia di Gianni Boncompagni. Divenne popolare in tv a metà degli anni Ottanta in numerosi programmi comici con il ruolo di anti-diva un po' goffa, per poi partecipare a numerose pellicole cinematografiche (commedie) come Bomber, Acapulco, prima spiaggia... a sinistra, Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, Il tassinaro, Se tutto va bene siamo rovinati, oltre alla miniserie tv Professione vacanze.

