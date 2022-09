Carolina Marconi, il tumore al seno e l'adozione di un figlio negata a causa della malattia

22 settembre 2022 a

Anche Carolina Marconi è attesa - oggi 22 settembre 2022 - nella casa del Grande Fratello Vip 7. Nella seconda puntata del reality in onda su Canale5 entreranno altri otto concorrenti tra cui l'ex gieffina (partecipò al GF nella sua classica versione nel 2004) e showgirl, reduce da un momento difficile caratterizzato dalla malattia e dall'adozione negata per via di un tumore al seno.

Ma chi è Carolina Marconi? Modella, attrice e showgirl venezuelana (è nata a Caracas), naturalizzata italiana, 44 anni, Figlia di un diplomatico italiano-eritreo, è cresciuta poi a Colleferro e nel 1997 ha debuttato nel mondo dello spettacolo come valletta a Beato tra le donne. La vera notorietà però arriva nel 2004, quando partecipa al Grande Fratello. Durante l'edizione del reality si fidanza con Tommy Vee, un dj divenuto famoso dopo la fine del GF e disco d'oro nel 2005. La loro relazione però finisce pochi mesi dopo, a luglio 2005. In seguito partecipa a vari programmi tv come valletta, posa senza veli per la rivista For Men e, infine, recita in alcune fiction e film: tra questi ci sono Un posto al sole d'estate e Matrimonio al sud. Ora di nuovo il reality che l'ha resa famosa.

Nella vita privata adesso è fidanzata con l'ex calciatore Alessandro Tulli, attaccante di squadre come Salernitana, Lecce e Triestina. I due stanno insieme da alcuni anni. Nell'ultimo periodo Carolina ha scoperto di avere un tumore al seno. Lo scorso marzo la modella e attrice ha ricevuto la diagnosi e ha iniziato un difficile percorso di cure che ha voluto condividere con i follower su Instagram. "Il 24 marzo mi hanno diagnosticato un tumore al seno, ricordo quando i medici me l’hanno detto mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta, sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine, i pensieri mi tormentavano, mi chiedevo e ora tutti i miei sogni? I miei progetti? soprattutto di diventare mamma, come faccio?", aveva scritto sui social dando la notizia della diagnosi. La modella, che nonostante tutto non ha abbandonato il suo sogno di diventare mamma, ha voluto di recente intraprendere il percorso di adozione, che però le è stato negato in quanto ex malata oncologica.

