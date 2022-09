Max Angioni, chi è il comico: carriera e vita privata. Stasera in tv 22 settembre su Italia1: lo show Miracolato

22 settembre 2022 a

a

a

Miracolato di Max Angioni è il terzo appuntamento di Italia Uno On Stage, il programma in quattro serate in cui quattro comici diversi si alternano nella prima serata di Italia1 e in streaming su Mediaset Infinity per intrattenere il pubblico a suon di risate. L'appuntamento è per stasera, giovedì 22 settembre, dalle ore 21.20.

Dritto e rovescio, Del Debbio intervista Berlusconi a pochi giorni dall'election day

Ma chi è Max Angioni? Il comico è salito alla ribalta con la partecipazione a Italia’s Got Talent (arrivando secondo). Nato a Como, 32 anni, ben predisposto per la recitazione e la comicità decide di frequentare la scuola Teatro in Centro, diretta da Ester Montalto. Successivamente si sposta nella vicina Milano per iscriversi all’Accademia del Comico. Max Angioni riesce nel 2018 a salire sul prestigioso palco di Zelig per il programma Zelig Time. Qui introduce per la prima volta al pubblico alcuni suoi cavalli di battaglia, che prendono spunto da personaggi di serie televisive o film: come ad esempio il John Snow de "Il trono di spade" e Aquaman. Recentemente ha fatto parte del programma “Lui è peggio di me”, con Marco Giallini e Giorgio Panariello, poi è tra i concorrenti della seconda stagione di “LOL – Chi ride è fuori” e partecipa allo show di Italia 1 “Le iene”.

Massimo riserbo sulla sua vita privata, un autentico mistero. Non dovrebbe avere figli considerato che ci ha fatto anche un sketch comico a riguardo.

Grande Fratello Vip 7, chi sono i concorrenti che entrano oggi nel reality

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.