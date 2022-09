Piazzapulita, stasera in tv 22 settembre su La7: inchieste su Meloni e Salvini. L'ex premier Conte tra gli ospiti

22 settembre 2022 a

Stasera in tv - giovedì 22 settembre - riecco Piazzapulita in onda su La7 (ore 21,15). Corrado Formigli tratterà temi caldi dell’agenda politica estera e di politica interna, con approfondimenti sull’attualità. Nella puntata di questa sera si parlerà in particolare del presidente russo Vladimir Putin e del rischio di un’escalation nucleare. Tra i temi principali di Piazzapulita anche la presidente di Fdi Giorgia Meloni e i suoi alleati in Europa, visto le imminenti elezioni del 25 settembre. Il programma di Formigli porterà al centro della puntata anche un’inchiesta sulla Lega di Matteo Salvini.

Gli approfondimenti saranno dibattuti da alcuni ospiti in studio e in collegamento. Ecco chi sono: il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, il leader di Europa Verde Angelo Bonelli, lo scrittore Aldo Cazzullo, Francesco Borgonovo, Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea, Emiliano Fittipaldi, Selvaggia Lucarelli, Alberto Negri, Nunzia De Girolamo.

