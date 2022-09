Dritto e rovescio, stasera in tv 22 settembre su Rete4: Del Debbio intervista Berlusconi

22 settembre 2022 a

a

a

Stasera in tv - giovedì 22 settembre - appuntamento su Rete4 con Paolo Del Debbio e il suo Dritto e rovescio (ore 21,20). Il conduttore intervista Silvio Berlusconi presidente di Forza Italia a pochi giorni dall'election day del 25 settembre.

Berlusconi, su Tik Tok: "Donne, votatemi. Ho dato la caccia al vostro amore e sono più bello di Letta" | Video



Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato alle ultime battute della campagna elettorale. A seguire, un approfondimento su caro bollette e crisi energetica, con un’analisi delle soluzioni proposte dai vari partiti politici per far fronte a questi problemi che gravano fortemente su famiglie e imprese italiane.

Infine, focus sulle nuove minacce della Russia all’Occidente, con il discorso del presidente Vladimir Putin, che ha annunciato la mobilitazione parziale e ha avvalorato la proposta di referendum per l’annessione ai confini nazionali delle quattro aree occupate dall’esercito russo in Donbass e nell’Ucraina meridionale.

Berlusconi: "Non mi piace questa campagna elettorale. Ecco perché votare Forza Italia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.