Elenoire Casalegno, dal fidanzamento con Sgarbi alla figlia con Dj Ringo: chi è la conduttrice ed ex modella. Quando salvò la vita a Omar Pedrini

22 settembre 2022 a

a

a

Sarà Elenoire Casalegno uno degli ospiti della puntata odierna, giovedì 22 settembre, di Oggi è un altro giorno. La conduttrice ed ex modella verrà intervistata nel programma di Serena Bortone, in onda dalle 14 alle 16 su Rai 1. Insieme a lei, ci sarà anche un'intervista al cantante e dj Gary Law, mentre la trasmissione nella seconda parte parlerà della campagna elettorale ormai agli sgoccioli.

Elenoire Casalegno, bikini stratosferico su Instagram: "Meglio un po' di sole in pausa pranzo"

Nata a Savona nel 1976, divenne nota al pubblico per la sua relazione con Vittorio Sgarbi, durata tre mesi. Della relazione, la Casalegno ha parlato recentemente a Il Resto del Carlino: "Quando avevo 20 anni era difficile anche stare dietro a me! Siamo due caratteri molto forti. Siamo stati insieme tre mesi ma il gossip ne ha parlato per anni. Allora erano tempi diversi, il pettegolezzo prosperava sui giornali. Oggi con i social è tutto diverso, per sapere cosa fa un personaggio basta seguirlo su Instagram. E non faccio la falsa moralista, ammetto che anche a me piace farmi gli affari degli altri. Siamo tutti voyeur". In seguito, dal 1997 al 1999 conduce Pressing assieme a Raimondo Vianello, una trasmissione molto importante per la sua carriera e anche lo stesso Vianello si rivelò fondamentale per la giovane Elenoire. "Avevo vent'anni, ero pazzerella. Un giorno vado nel suo camerino e lo trovo in mutande e canottiera. Lo trascino fuori in corridoio e lo costringo a ballare la lambada. Quando rimasi incinta non lo dissi a nessuno. Ma, durante le registrazioni, avevo i caratteristici malesseri delle donne incinte. Così mi sforzavo di arrivare fino all'interruzione di pubblicità e poi correvo in bagno. Alla terza volta che accadeva, Raimondo mi si avvicinò e mi disse: 'Lei ha una brutta malattia'. Allora gli rivelai che ero incinta. Lui rimase in silenzio per un secondo, poi mi chiese: 'Ma lei sa chi è il padre?' Al secondo anno non volevo più fare Pressing, avevo troppi impegni, ero cotta. Cominciarono i provini per trovare una sostituta, ma dopo due settimane ancora non c'erano riusciti. Allora Raimondo disse: se Elenoire non fa la trasmissione, non la faccio più neanche io. Insomma, mi convinsero a restare. E ringrazio Dio per questo".

Elenoire Casalegno, il matrimonio finito e i vecchi amori

La figlia Swami, avuta dalla relazione con Dj Ringo, è nata nel 1999. "Nell'educarla sono stata molto severa. Ho riportato l'educazione con cui sono stata cresciuta. Ricordo mia mamma quando diceva: vedrai quando sarai madre...Aveva ragione! Ho avuto mia figlia a 23 anni, siamo cresciute insieme, anche i nonni sono giovani, mio padre ha 64 anni". Tanti i programmi che ha condotto negli anni a venire, mentre nel 2016 ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip. Tra le altre relazioni che ha avuto, c'è quella con il cantante Omar Pedrini, al quale - ha confessato la Casalegno - lei ha salvato la vita: "Una notte si sentì male, aveva dolori di pancia. Lo accompagnai in farmacia dove gli misurarono la pressione: perfetta. Gli diedero qualcosa contro una presunta congestione e tornammo a casa. Gli consigliarono di riposarsi. Dopo un po' tentai di svegliarlo, ma lui non voleva, ripeteva 'Lasciami dormire'. Così lo sollevai di peso - uno sforzo non facile con un uomo alto 1,90 - lo caricai in auto, lo portai in ospedale. Gli fecero gli esami e scoprirono che aveva un aneurisma aortico, da operare subito. Il chirurgo mi avvertì: 'Guardi che le possibilità di successo sono il 20%'. Lui ce la fece".

Elenoire Casalegno, il sogno di giustizia che non si è avverato. L'ultimo amore e il letto in giardino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.