Giulio Fratini, chi è il fidanzato di Elisabetta Gregoraci. Il nonno ha fondato Rifle. Le ex famose: Raffaella Fico, Roberta Morise. La passione per gli orologi

Le voci circolavano da tempo e anche le prime foto insieme erano già state divulgate. Ma mai Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini erano stati visti mano nella mano per le vie di Milano. Sinonimo di una relazione ormai consolidata e pronta a essere resa pubblica. La nuova coppia, infatti, è stata beccata lungo le strade della capitale della moda dai fotografi del settimanale Chi. Una volta che si sono accorti degli obiettivi dei paparazzi hanno provato a separarsi e a prendere strade diverse, ma invano. I professionisti del gossip avevano già portato a casa la missione.

E così, dopo mesi in cui la coppia aveva provato a tenere segreta la relazione - erano stati visti dal settimanale Diva e Donna in vacanza in Sicilia - adesso arrivano i primi scatti per le vie della metropoli lombarda. Una nuova vita amorosa dunque per la ex moglie di Flavio Briatore, con il quale ha avuto un figlio, Nathan Falco, e dal quale si è separata nel 2017, nonostante i rapporti siano ancora oggi buoni. Adesso, per la Gregoraci, c'è Giulio Fratini.

Dodici anni più giovane di Elisabetta - classe '92 lui, '80 lei - Giulio Fratini è uno degli imprenditori più importanti del mondo, inserito da Forbes nella lista dei talenti under 30 che si sono distinti nel 2020, Ceo della holding Belvedere Angelico specializzata in real estate, hotel ed energie rinnovabili. Suo nonno, Giulio anche lui, ha fondato il marchio Rifle, mentre il padre Sandro è tra gli imprenditori più famosi di Firenze. Tra le passioni di Giulio quella per gli orologi: ha una collezione di lusso che supera i duemila pezzi. Lato vita provata, ha avuto storie con Raffaella Fico e Roberta Morise, mentre nei primi mesi estivi è circolata la voce di una sua relazione con Aida Yespica, ma non è mai stata confermata.

