Controcorrente, ospiti e anticipazioni della puntata stasera in tv mercoledì 21 settembre su Retequattro: ecco chi sarà nello studio di Veronica Gentili

Uno dei talk più seguiti in tv sui temi di attualità è Controcorrente. In prima serata, su Retequattro, stasera mercoledì 21 settembre torna così il programma condotto da Veronica Gentili. In questi ultimi giorni di campagna elettorale, la politica sarà ovviamente al centro della trasmissione. E per parlare della tornata elettorale di domenica 25 settembre ci saranno molti ospiti: andiamo a vedere di chi si tratta.

Tra gli ospiti di Veronica Gentili, stasera ci saranno il giornalista Michele Santoro e il Ministro degli Esteri e leader di Impegno-Civico Luigi Di Maio. A pochi giorni dal voto si affronterà con loro i principali temi della campagna elettorale che sta volgendo al termine. Nel corso della serata un approfondimento sul caso di Hasib Omerovic. Infine, ampio spazio all’alluvione che ha colpito le Marche.

