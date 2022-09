Stasera in tv mercoledì 21 settembre, su La7 c'è Una giornata particolare: le anticipazioni. Cazzullo racconta le ultime ore di Giulio Cesare

21 settembre 2022 a

Torna questa sera mercoledì 21 settembre, con il secondo appuntamento stagionale, Una giornata particolare, il programma condotto da Aldo Cazzullo in onda in prima serata - alle 21,15 - su La7. Dopo il grande successo della prima puntata che ha tenuto davanti alla Tv quasi 800.000 spettatori (4,4% di share) con il racconto della Marcia su Roma di Mussolini, ecco un altro evento storico che appassiona gli studenti: la morte di Giulio Cesare.

Così, le ultime ore di Giulio Cesare vengono trattate in un appassionante racconto fra storia, cronaca e mito con particolari inediti ed appassionanti tra passato e presente. È il 15 marzo del 44 a.C quando nell’odierno Largo di Torre Argentina a Roma, all’interno di quella che era la sede provvisoria del Senato, viene assassinato l’uomo che aveva reso grande l’Urbe, il condottiero, il dittatore, l’uomo più potente dell’Antica Roma. Un omicidio che ha cambiato la nostra storia. Il racconto attraverserà, con i due inviati, anche i luoghi della Storia: dal Circo Massimo al Foro Romano, da Villa Sciarra al Teatro di Marcello e si entrerà poi in alcuni dei musei più importanti della Capitale per cercare la statua di Cleopatra, l’amante di Cesare, e arrivare fino alle rive del Tevere alla ricerca di un antico porto romano.

