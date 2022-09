Manuel Vallicella, come è morto l'ex tronista di Uomini e Donne. Il post sui social dell'amico: "Spero sia tra le braccia della madre"

21 settembre 2022 a

a

a

Lutto nel mondo dello spettacolo. All'età di 35 anni è morto l'ex tronista di Uomini e Donne, Manuel Vallicella. Il primo ad annunciarne il decesso è stato il deejay e tatuatore, nonché grande amico di Manuel, Enrico Ciriaci, che su una storia su Instagram ha pubblicato uno scatto che lo ritraeva assieme a Vallicella scrivendo "Ma perché! Ciao amico mio, rip". Il blogger Amedeo Venza ha quindi confermato la notizia, con un post e una serie di Stories, "Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro.. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a sé.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma.. non ho parole Rip".

Cassano e Adani, prove di pace con Ronaldo e Allegri da Cattelan | Video

Vallicella aveva sofferto molto la scomparsa della madre, avvenuta nel 2019, e non mancava di ricordarla sui suoi post su Instagram. A Uomini e Donne entrò nel 2016, corteggiando Ludovica Valli. Ricevette un "no", standoci molto male. Ma la sua storia piacque molto ai fan del programma, tant'è che venne invitato da Maria De Filippi a fare il tronista. Ruolo accettato, seppur per poche settimane, prima del suo ritiro da Uomini e Donne. In una puntata spiegò anche il significato di uno dei tatuaggi che aveva sugli occhi, la scritta "game over". "Quando morirò - disse - tutti potranno leggerlo".

Putin: "Operazione militare speciale inevitabile". Annunciata la mobilitazione parziale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.