Cassano da Cattelan, il video: "Ronaldo, sei il Toto Cutugno del calcio". Messaggio di Adani ad Allegri: "Parliamo di basket"

La prima puntata di Stasera c'è Cattelan, andata in onda su Rai 2 ieri sera, martedì 20 settembre, è stata un successo. In attesa della pubblicazione dei dati sugli ascolti, sono i social che tracciano un primo bilancio, e su Twitter l'hastag #staseracecattelan è uno dei più utilizzati. Sintomo che il format del conduttore, che ricalca un po' quello di Epcc andato in onda per anni su Sky e sempre con successo, funziona e piace agli italiani. Ospiti della prima puntata i ragazzi della Bobo Tv, ovvero Christian Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.

I quattro sono stati protagonisti prima di un'intervista, poi di un gioco, il "Bobo tabù". Due squadre da due giocatori, con le coppie così composte: da un lato Vieri-Adani, dall'altro Cassano-Ventola. Un incontro finito in pareggio, con penitenza per entrambe le squadre. Così, l'ex fantasista di Roma e Real Madrid, tra le altre, ha dovuto mandare un video messaggio a Cristiano Ronaldo, dopo che lo aveva criticato proprio alla Bobo Tv, con il video diventato ormai virale e cliccatissimo sui social, mentre l'opinionista Rai - ex Sky - ha dovuto fare lo stesso con l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, con i due protagonisti di un litigio negli studi di Sky anni fa.

Cassano, in quello che sarebbe dovuto essere un messaggio distensivo, ha definito Ronaldo "il Toto Cutugno" del calcio, "l'eterno secondo", tra le risate dei presenti in studio. Per Fantantonio, infatti, il numero uno è Messi, tant'è che il suo secondo figlio si chiama Lionel proprio in onore del numero 10 argentino. Adani, invece, ha invitato a cena Allegri a "parlare di basket" nell'eventualità che il tecnico livornese riesca a risollevare la Juventus, una cosa che Adani si augura per lo stesso allenatore, per la Juventus e per i suoi tifosi. Tante anche qui le risate in studio, con i social presi ormai d'assalto per riguardare i video dei due.

