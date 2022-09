Dimartedì, stasera in tv 20 settembre su La7: gli ospiti di Giovanni Floris

20 settembre 2022 a

Stasera in tv, martedì 20 settembre 2022, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società, soprattutto gli ultimi risvolti rispetto alla guerra in Ucraina.

Questa sera nello studio di La7 si parlerà ampiamente della campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Siamo ormai nella settimana del voto. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume.

