Fuori dal coro, stasera in tv 20 settembre su Rete4: Giordano intervista Berlusconi e Conte

20 settembre 2022 a

a

a

Stasera in tv - martedì 20 settembre 2022 - consueto appuntamento in prima serata con Fuori dal coro (ore 21.20) su Rete4. Nel talk show condotto da Mario Giordano vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano?

Riecco Cattelan con il suo late night ma su Rai2: si parte con Bobo Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Cristiano Malgioglio

Giordano intervisterà il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. ‬Inevitabilmente l'argomento saranno le elezioni politiche dell'imminente 25 settembre ma si parlerà anche di come sta evolvendo la guerra in Ucraina considerato i referendum fissati per l'annessione di alcuni territori tra cui il Donbass.

Berlusconi, su Tik Tok: "Donne, votatemi. Ho dato la caccia al vostro amore e sono più bello di Letta" | Video

Nel corso della puntata, un’inchiesta sulle eventuali responsabilità che hanno portato alla tragedia avvenuta nelle Marche in seguito alla violenta alluvione dei giorni scorsi e un approfondimento sul tema della sanità, dai vaccini alle cooperative che forniscono personale medico agli ospedali del territorio. Spazio, inoltre, a un’analisi sulle tematiche sociali, con focus sulle problematiche giovanili, tra violenza e abbandono scolastico, con reportage da diverse città italiane. Infine, nuovi casi di occupazioni abusive di case.

Renzi accusa Conte: "Mezzo uomo, contro di me linguaggio mafioso"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.