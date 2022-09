Kledi Kadiu, chi è la moglie Charlotte Lazzari e la malattia del figlio

20 settembre 2022 a

Kledi Kadiu aprirà la punta di Oggi è un altro giorno - martedì 20 settembre 2022 - il salotto televisivo di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione. Il ballerino e coreografo è diventato famoso a metà degli anni Novanta come primo ballerino di alcuni programmi noti di Mediaset come Buona Domenica, C'è posta per te ed Amici di Maria De Filippi.

Ma chi è Kledi? Originario di Tirana, in Albania (ma è naturalizzato italiano), ha 48 anni. Da giovanissimo è entrato all'Accademia Nazionale di Danza dove si è diplomato nel 1992 e nello stesso anno è entrato a far parte del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Tirana. Ballerino professionista per undici stagioni di Amici di Maria De Filippi per altre quattro ne è stato insegnante. Per alcune puntate è stato anche conduttore a Striscia la notizia. Nel 2004 Kledi ha fondato a Roma la Kledi Dance, una scuola di danza. A settembre 2012 al Festival del Cinema di Venezia è uno dei protagonisti e testimoni del film di Daniele Vicari La nave dolce e ha scritto anche l'autobiografia Meglio di una favola.

Nella vita privata è sposato con Charlotte Lazzari, 30 anni, ballerina e insegnante di yoga, con la quale ha avuto due figli. Il secondogenito -che ha appena compiuto un anno - aveva fatto preoccupare i genitori essendo stato ricoverato per un mese in terapia intensiva dopo che Charlotte aveva partorito. Successivamente il ballerino e l'insegnante di yoga hanno scoperto la malattia del figlio, l'encefalite, un’infiammazione che colpisce le meningi e il cervello. "Un calvario che ci ha davvero messi a dura prova. Ma Gabriel è sopravvissuto" ha svelato sui sociale tempo fa Kledi che ha temporaneamente lasciato la tv per dedicarsi alla famiglia.

