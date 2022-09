Alessandro Cattelan, chi è la moglie Ludovica Sauer e il segreto dei fiori di Bach

20 settembre 2022 a

Alessandro Cattelan torna in tv al suo vecchio amore, il late night. Per sette stagioni su Sky con E poi c'è Cattelan, da quest'anno porta il consueto format - interviste, giochi, riflessioni, sempre in chiave ironica - su Rai2 con Stasera c'è Cattelan. Tra i conduttori più apprezzati, soprattutto dal pubblico più giovane, ha iniziato la sua carriera su Mtv, poi dopo un rapido passaggio in Rai (inviato di Quelli che il calcio), gli anni a Sky e ora l'avventura in Rai iniziata non benissimo con il programma Da Grande e continuata (meglio) con la conduzione dell'Eurovision Song Contest.

Ma chi è Cattelan? Nato a Tortona in provincia di Alessandria, 42 anni, Cattelan ha esordito giovanissimo come dj ma ben presto è diventato uno dei volti più amati del piccolo schermo. Dal 2011 al 2020 è stata una colonna portante di X Factor, è anche conduttore radiofonico su Deejay oltre a essersi cimentato come scrittore in tre romanzi. Tifosissimo dell'Inter ha coronato il suo grande sogno di giocare una partita di Champions League con il club La Fiorita di San Marino mentre in precedenza ha giocato diverse stagioni con il Derthona (anche in Serie D).

Cattelan è sposato con la modella svizzera Ludovica Sauer (41 anni) - ma il padre della moglie è tedesco mentre la madre brasiliana - che ha lavorato nel motociclismo, nella Formula Uno, nel calcio e nel ciclismo (era una delle miss Estathe) oltre che con importantissimi marchi. Cattelan e Sauer si sono sposati nel 2014 e hanno due figlie, Nina e Olivia. Si sono conosciuti durante una partita: "l’ho adocchiata all'intervallo e mi sono avvicinato. Io non sono il vitellone che approccia le donne con un: ‘Ciao, come mai sei qui sola?’. Un po’ sono timido, un po’ mi vergogno. Ma con lei ho tirato fuori il coraggio, era troppo bella per lasciarsela scappare" ha svelato Cattelan. Un segreto della coppia lo ha rivelato lo stesso conduttore: "Dopo anni mia moglie ha confessato di darmi di nascosto i fiori di Bach così tanto per darmi una calmata".

