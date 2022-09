Stasera c'è Cattelan, oggi 20 settembre in onda su Rai2: ospiti Bobo Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Cristiano Malgioglio

20 settembre 2022 a

Alessandro Cattelan torna in tv dopo la sua ultima apparizione - la conduzione di Eurovision Song Contest - e lo fa con la sua creatura prediletta, il late night ma su Rai2 (ore 23 circa) dopo le stagioni a Sky. Il format si chiama Stasera c'è Cattelan e prevede, al solito, interviste, grandi ospiti, momenti musicali, rubriche e riflessioni sull’attualità. Ci saranno tutti gli elementi che hanno reso celebri gli incontri tra Alessandro e i suoi ospiti.

Questa nuova edizione targata Rai vedrà un quartetto come prima ospitata: si tratta degli ex calciatori Bobo Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, che ora tra una partita e l'altra di padel sono diventati viralissimi sui sociale con la loro Bobo tv. Poi in questa prima puntata ci saranno anche Cristiano Malgioglio ed Emanuela Fanelli.

Insomma come sempre spazio al mondo dello sport, della musica, dell'intrattenimento, del cinema e della cultura pop. Il racconto che farà Cattelan sarà quanto più possibile leggero, ironico e originale, anche grazie alle tante rubriche che animeranno il programma. Il programma sarà anche un viaggio perché lo studio sarà itinerante: il programma oggi sarà a Torino e nelle prossime puntate in altre città italiane, tra cui Milano. Non mancheranno i fedelissimi Street Clerks, la band che da anni accompagna Cattelan, e il nuovo arrivato Mike Lennon. Tre gli appuntamenti settimanali previsti, sempre in seconda serata: martedì, mercoledì e giovedì (la puntata sarà poi disponile dopo la messa in onda su Raiplay).

