Quarta Repubblica, gli ospiti di stasera lunedì 19 settembre in tv su Retequattro. Porro intervista Meloni e Calenda

19 settembre 2022 a

a

a

Quarta Repubblica torna puntuale anche stasera, lunedì 19 settembre, in prima serata su Retequattro. Il talk condotto da Nicola Porro non potrà che partire dalle elezioni, a una settimana dal voto. Domenica 25 settembre, infatti, gli italiani saranno chiamati alle urne per scegliere la composizione del nuovo parlamento. E così, nell'ultimo lunedì prima delle politiche, il conduttore intervisterà la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano, il fondatore di Azione Carlo Calenda, il presidente di +Europa Riccardo Magi e il leader di Italexit Gianluigi Paragone.

Meloni: "Pronta a governare. Le femministe non vogliono donna di destra premier"

Tanti i temi che verranno affrontati nel corso della puntata: il caro-vita, la crisi energetica, con un reportage dalla Croazia, che aumenta le sue estrazioni di gas nell’Adriatico settentrionale mentre l’Italia le vieta, e la tragedia dell’alluvione nelle Marche, costata lutti e distruzione. Una pagina sarà poi dedicata ai funerali di Stato della regina Elisabetta II, che verranno celebrati proprio lunedì a Londra. E ancora, un servizio sulle conseguenze dell’aumento dei prezzi di luce e gas sulle case di riposo per anziani, costrette ad alzare le rette a carico delle famiglie.

Trovato lo zaino di Mattia. Il bambino di otto anni è ancora disperso, il padre: "Continuate a cercare"

Parteciperanno al dibattito sui vari argomenti, tra gli altri, l’antropologo Marino Niola, il consulente del settore energetico Antonio Rizzo, gli scrittori Camillo Langone e Mauro della Porta Raffo, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Tommaso Labate e Daniele Capezzone, suor Anna Monia Alfieri. Non mancheranno i commenti in diretta di Gene Gnocchi.

Carburanti, prezzi in calo: benzina mai così bassa da ottobre 2021 | Tutti i dati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.